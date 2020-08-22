 
مباشر

وزيرا خارجية مصر وألمانيا يبحثان الملف الليبي وتطورات القضية الفلسطينية

أخبار العالم العربي

وزيرا خارجية مصر وألمانيا يبحثان الملف الليبي وتطورات القضية الفلسطينية
Reuters Mohamed Abd El Ghany
وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، والألماني، هايكو ماس - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/okz5

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الألماني، هايكو ماس، ركز على بحث آخر التطورات الخاصة بالملف الليبي، والأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية.

إقرأ المزيد
شكري يؤكد دعم مصر للحل السياسي في ليبيا
شكري يؤكد دعم مصر للحل السياسي في ليبيا

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان، أن الاتصال تناول الترحيب بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا مؤخرا لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية الاستفادة من تلك الخطوة الهامة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تستهدف استعادة الأمن والاستقرار وتسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الهدامة في ليبيا، وتحقق طموحات الشعب الليبي وتحفظ مقدراته.

كما تناول الاتصال، بحسب البيان، تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد وزير الخارجية المصري على "أهمية البناء على آخر التطورات من أجل الحفاظ على حل الدولتين والعمل قدما نحو تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والأمن المنشود، وفي إطار استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا