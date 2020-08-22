وزيرا خارجية مصر وألمانيا يبحثان الملف الليبي وتطورات القضية الفلسطينية

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الألماني، هايكو ماس، ركز على بحث آخر التطورات الخاصة بالملف الليبي، والأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية.

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وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان، أن الاتصال تناول الترحيب بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا مؤخرا لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية الاستفادة من تلك الخطوة الهامة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تستهدف استعادة الأمن والاستقرار وتسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الهدامة في ليبيا، وتحقق طموحات الشعب الليبي وتحفظ مقدراته.

كما تناول الاتصال، بحسب البيان، تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد وزير الخارجية المصري على "أهمية البناء على آخر التطورات من أجل الحفاظ على حل الدولتين والعمل قدما نحو تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والأمن المنشود، وفي إطار استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".

ناصر حاتم

المصدر: RT