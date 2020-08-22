إصابات كورونا في لبنان تتجاوز 600 حالة لليوم الثالث على التوالي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، عن تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12191، في حين سجلت 5 وفيات ليصل الإجمالي إلى 121 وفاة.

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وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 596 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و15 حالة بين الوافدين، مشيرة إلى وفاة 5 أشخاص في المدة عينها، بسبب إصابتهم بمرض "كوفيد-19" ما يرفع العدد الكلي للوفيات في البلاد إلى 121.

وسجل لبنان أمس الجمعة، 628 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد أكبر زيادة يومية للإصابات، بينما سجلت الخميس 605 إصابات.

ونقلت "رويترز" عن مسعفين قولهم إن الإصابات تزايدت في أعقاب انفجار مرفأ بيروت بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمصابين، حيث تجاوزت الإصابات الـ600 لليوم الثالث على التوالي.

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت 5840 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1439 فحصا في مطار بيروت الدولي.

وكانت البلاد دخلت منذ أمس الجمعة في حالة إغلاق عام فرضتها الحكومة حتى يوم الاثنين، وذلك في إطار تشديد التدابير إثر الارتفاع الدراماتيكي بعدد الإصابات في البلاد.

المصدر: RT