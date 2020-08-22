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التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد "داعش" شمالي بغداد

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد
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طائرة تابعة للتحالف الدولي
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أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، تنفيذ التحالف الدولي ضربة جوية ضد تنظيم "داعش" شمالي العاصمة بغداد.

وقال رسول في بيان صحفي: "بناء على معلومات استخبارية وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية على مجموعة إرهابية في أحد بساتين الطارمية شمال بغداد وتم قتل جميع الارهابيين".

ولم يذكر البيان عدد القتلى.

 

المصدر: RT

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