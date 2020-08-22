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وزير الدفاع الإيراني يصل موسكو

بسبب عمليات الاغتيال.. الكاظمي يصل البصرة قادما من واشنطن

أخبار العالم العربي

بسبب عمليات الاغتيال.. الكاظمي يصل البصرة قادما من واشنطن
Reuters POOL
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وصل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، مساء اليوم السبت، إلى محافظة البصرة مباشرة بعد عودته من واشنطن للوقوف على الأوضاع الأمنية فيها.

وقال مراسل RT، إن "الكاظمي وصل مساء اليوم إلى محافظة البصرة للوقوف على التطورات الأمنية التي تشهدها بعد مقتل نشطاء".

وأضاف، أن "الكاظمي سيعد اجتماعاً مع المحافظ أسعد العيداني والقيادات الأمنية هناك، ومن المتوقع أن يلتقي شيوخ عشائر ووجهاء في المحافظة".

المصدر: RT

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