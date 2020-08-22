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صحيفة كويتية: الأمن يلقي القبض على سيدة أعمال في إطار قضية "ضيافة الداخلية"

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صحيفة كويتية: الأمن يلقي القبض على سيدة أعمال في إطار قضية
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قال صحيفة "الرأي" الكويتية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سيدة الأعمال غصون الخالد التي صدر عليها حكم في قضية "ضيافة الداخلية" بالسجن 10 سنوات.

وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة، أن الأجهزة المختصة تتابع المتهمة الأخيرة المتوارية عن الأنظار إقبال الخلفان والمحكومة أيضا بالسجن لمدة 10 سنوات.

يذكر أن قضية "ضيافة الداخلية" أثيرت منذ أكثر من عامين بعد فتح لجنة الميزانيات في البرلمان ملف بند الضيافة في الداخلية، وإثر تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.

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المصدر: وكالات

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