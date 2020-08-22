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المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يشكر قطر وتركيا

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المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يشكر قطر وتركيا
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أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عن شكره لقطر وتركيا، متطلعا أن يكون لمصر دور إيجابي، ومؤكدا أن هدفه الانتخابات البرلمانية والرئاسية للوصول لمرحلة سياسية دائمة مستقرة.

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وقيم المجلس خلال اجتماع برئاسة فايز السراج، الموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، وأكد المجلس أن "الدولة المدنية الحديثة هي خِيار لا رجعة عنه، مشددا على موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وفاء لدماء الشهداء واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها".

ووجه المجلس الشكر لكل من تركيا وقطر والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاق الوطني وساندت الشعب الليبي خلال الأزمة الراهنة.
وأعرب المجلس الرئاسي عن تطلعه أن يكون للشقيقة مصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام.

وأكد المجلس أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم.
وشدد المجلس على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم.
وأكد على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقا لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون.

المصدر: RT

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