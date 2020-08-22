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الفنان اللبناني رامي عياش يكشف حقيقة الصورة المتداولة المثيرة للجدل

أخبار العالم العربي

الفنان اللبناني رامي عياش يكشف حقيقة الصورة المتداولة المثيرة للجدل
إنستغرام
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انتشرت صورة للفنان اللبناني رامي عياش في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مضرج بالدماء، وظنّ البعض أن الفنان تعرض للضرب على أيدي مجهولين.

ودفعت الصورة التي انتشرت بشكل كبير، الفنان إلى توضيح الأمر من خلال كتابة تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، لتوضيح ما حصل فقال، إن "الصورة من فيلم بابارتزي من 6 سنوات، وهي مزحة من أحد المجموعات الساخرة، ولكن بعض المحبين فكروها جد".

الفنان اللبناني رامي عياش يكشف حقيقة الصورة المتداولة المثيرة للجدل

المصدر: تويتر

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