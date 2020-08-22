الفنان اللبناني رامي عياش يكشف حقيقة الصورة المتداولة المثيرة للجدل

انتشرت صورة للفنان اللبناني رامي عياش في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مضرج بالدماء، وظنّ البعض أن الفنان تعرض للضرب على أيدي مجهولين.

ودفعت الصورة التي انتشرت بشكل كبير، الفنان إلى توضيح الأمر من خلال كتابة تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، لتوضيح ما حصل فقال، إن "الصورة من فيلم بابارتزي من 6 سنوات، وهي مزحة من أحد المجموعات الساخرة، ولكن بعض المحبين فكروها جد".

اهل بيروت اهلي.. والصورة من فيلم بابارتزي من ٦ سنين وواضح انها مزحة من أحد المجموعات الساخرة..

ولكن بعض المحبين فكروها جد..😊

اقتضى التوضيح! https://t.co/BaoWt3qmKZ — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) August 20, 2020

المصدر: تويتر