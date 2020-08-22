محافظ البصرة: التحقيق بجرائم القتل الأخيرة يجري بمتابعة من الكاظمي

أكد محافظ البصرة العراقية، أسعد العيداني، اليوم السبت، دعمه للتظاهرات السلمية، فيما أشار إلى استمرار التحقيق في جرائم اغتيال النشطاء بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال خلال مؤتمر صحفي في المحافظة، إن "الجميع يدين ويستنكر ما حدث مؤخراً من اغتيالات وعمليات إجرامية في المحافظة، ولن نسمح بتكرار هذه الجرائم أبداً، ولدينا تنسيق عال مع الجهات العليا لإنهائها، وقد أرسل الكاظمي لجنة عليا لديها كل الصلاحيات الخاصة به لمتابعة أحداث المحافظة".

وأضاف، أن "عمليات التحقيق بجرائم القتل الحاصلة مؤخراً في المحافظة تجري بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء، وسيكشف عنها بعد ظهور النتائج، كما أن هناك من يريد إشعال الفتنة في البصرة من قبل شخصيات خارج المحافظة".

وأشار العيداني إلى "وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي همها تحفيز الشباب على حرق البصرة وتحويلها الى مدينة غير آمنة لمآرب سياسية".

المصدر: RT