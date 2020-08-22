مصر ستستمر في الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية حتى مارس القادم

قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يجب أن يتحول إلى سلوك اجتماعي، وأكد أنه سيستمر حتى شهر مارس القادم.

وأضاف المستشار أن أي احتمالية لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ستكون فى سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، لأنه فى تلك الفترة تنتشر العدوى بالإنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى وجود فيروس كورونا واستمراره، ومن الممكن أن يحدث الخلط بين الفيروسين.

وأوضح أن اللقاح ليس علاجا ولكنه وقاية، منوها بأن بروتوكولات العلاج والشق الدوائى تجري دراستها بعناية كبيرة قبل التعامل بها، مؤكدًا أنه لم يتم ظهور أي لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك لقاحات بريطانية وأمريكية وروسية وصينية يجري الإعلان عنها، ولكن لم يتم إنتاج لقاح للتداول تجاريًا حتى الآن، مشددا على أن مصر تسعى لتوفير اللقاحات لشعبها فور ظهورها في السوق.

المصدر: صدى البلد