نواب إيرانيون يوقعون مشروع قانون يلزم طهران بالانسحاب من الاتفاق النووي في حال أعادت واشنطن العقوبات

أفادت وكالة "تسنيم" بأن نوابا في البرلمان الإيراني وقعوا على مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من الاتفاق النووي في حال تمكنت واشنطن من تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الدولية.

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وأشارت الوكالة إلى أن 49 نائبا في البرلمان وقعوا على مشروع القانون، وتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان لدراسته في لجنة الأمن القومي، ثم التصويت عليه لاحقا.

وأكد النواب الموقعون أنه لن تكون هناك أي مصلحة لإيران في البقاء في الاتفاق النووي في حال أعيد فرض العقوبات الدولية.

وواجهت الولايات المتحدة مزيدا من العزلة أمس الجمعة، بخصوص مسعاها لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، حيث عارض 13 من بين 15 بلدا عضوا بمجلس الأمن الدولي المسعى الأمريكي، بدعوى بطلانه.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن ما طرحته واشنطن باطل نظرا لاستعانتها بعملية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه قبل عامين.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بخرق اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات، لكن الرئيس دونالد ترامب وصفه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق" وانسحب منه في عام 2018.

المصدر: RT