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الاستخبارات العراقية تلقي القبض على مسؤول خلية "إرهابية"

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على مسؤول خلية
Reuters HANDOUT
معتقلون لدى القوات العراقية
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أعلنت مديرية الاستخبارات في العراق، اليوم السبت، القبض على مسؤول خلية "إرهابية نائمة" في محافظة نينوى بشمالي البلاد.

وذكرت المديرية في بيان صحفي أن "مفارز استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين في محافظة نينوى وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت: "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية، وهو من مسؤولي الخلايا النائمة واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

المصدر: RT

 

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