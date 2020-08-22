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الداخلية المصرية تكشف حقيقة فيديو متداول لاعتداء شرطي على سيدات

أخبار العالم العربي

الداخلية المصرية تكشف حقيقة فيديو متداول لاعتداء شرطي على سيدات
Reuters
صورة أرشيفية
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كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل عن اعتداء أحد ضباط الشرطة على مجموعة سيدات في محافظة الشرقية.

وقالت الوزارة أمس الجمعة في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، بعنوان "ضابط شرطة يعتدى بالضرب على سيدات بالشرقية 2020"، يتضمن ظهور مجموعة من ضباط الشرطة مرتدين الملابس الأميرية أمام كلية البنات بجامعة الأزهر في الزقازيق.

وأضافت أنه بالفحص تبين أن الواقعة ترجع أحداثها إلى 10 أكتوبر 2010 أمام كلية البنات.

وأوضحت أنه "تم تصوير الواقعة حال قيام مجموعة من الطالبات المنتميات لجماعة الإخوان الإرهابية، بمحاولة إدخال بعض اللافتات التي تحمل شعار الجماعة الإرهابية، لعمل معرض لهن بالكلية، وقيامهن بالتظاهر أمام الباب الرئيسي".

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك استدعى ضباط الحرس الجامعي آنذاك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن، وتم تداول القضية في حينه والفصل فيها.

المصدر:RT

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