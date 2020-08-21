رئيس المجلس الرئاسي يستقبل سفير تركيا لدى ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، يوم الجمعة، سفير تركيا لدى طرابلس سرحات أكسن، وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وجدد السفير التركي خلال الاجتماع التأكيد على "موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية وخياراتها وحرصها على استقرار ليبيا".

من جانبه أعرب السراج "عن الشكر والامتنان لموقف تركيا التاريخي الداعم للشرعية وللشعب الليبي خلال الأزمة الراهنة".

جدير بالذكر أن حكومة الوفاق الليبية ومقرها في طرابلس، أعلنت وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

من جهته، طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.

المصدر: RT