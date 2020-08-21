تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية" لأجل غير مسمى

قرر فريق الوساطة في مفاوضات السلام في جوبا تجميد التفاوض مع "الحركة الشعبية" شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى حين الجلوس مع قيادة الحركة.

وقالت إن التفاوض بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح في بقية المسارات بدارفور والمنطقتين، سيتواصل.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس فريق الوساطة توت قلواك بفندق بيراميد مقر التفاوض بالعاصمة جوبا.

وأكد قلواك "استمرار التفاوض في كافة المسارات الأخرى بغية الوصول إلى اتفاق سلام شامل في السودان".

وشدد رئيس فريق الوساطة الجنوبية على أنه سيتم التشاور بين فريق الوساطة وقيادة الحركة بشأن استئناف المفاوضات لاحقا، مبينا أن وفد الحركة المفاوض سيظل موجودا بجوبا.

جدير بالذكر أنه لم يتم ذكر سبب تجميد المفاوضات.

المصدر: سونا