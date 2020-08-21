السعودية ترحب بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب حكومة المملكة، بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب في ليبيا، وقف إطلاق النار في البلاد.

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وأكدت الخارجية على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

كما أكدت أن الحوار السياسي يمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

كما طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.

المصدر: وكالات