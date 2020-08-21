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قطر ترحب باتفاق "حكومة الوفاق" ورئيس مجلس النواب على الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا

أخبار العالم العربي

قطر ترحب باتفاق
Reuters
قطر
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أعلنت قطر مساء يوم الجمعة 21 أغسطس، ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب الليبي.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان نشر عبر حساب الوكالة القطرية للأنباء "قنا" على "تويتر": "دولة قطر ترحب باتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب الليبي على الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع الأراضي الليبية، وتفعيل العملية السياسية".

وأعربت الخارجية القطرية عن أمل الدوحة أن تتجاوب كافة الأطراف الليبية مع إعلان وقف إطلاق النار.

وطالبت الخارجية القطرية بضرورة التعجيل باستكمال العملية السياسية في ليبيا.

كما طالبت الدوحة بضرورة فك الحصار عن حقول النفط، لتستأنف الإنتاج والتصدير الذي يخدم مصلحة ليبيا.

وعبر البيان عن تطلع قطر إلى أن يسهم هذا الإعلان في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون.

وجددت الخارجية أيضا دعم الدوحة لاتفاق "الصخيرات"، داعية كافة الأشقاء الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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