قطر ترحب باتفاق "حكومة الوفاق" ورئيس مجلس النواب على الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا

أعلنت قطر مساء يوم الجمعة 21 أغسطس، ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب الليبي.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان نشر عبر حساب الوكالة القطرية للأنباء "قنا" على "تويتر": "دولة قطر ترحب باتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب الليبي على الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع الأراضي الليبية، وتفعيل العملية السياسية".

دولة قطر ترحب باتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب الليبي على الوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في جميع الأراضي الليبية، وتفعيل العملية السياسية.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 21, 2020

وأعربت الخارجية القطرية عن أمل الدوحة أن تتجاوب كافة الأطراف الليبية مع إعلان وقف إطلاق النار.

وطالبت الخارجية القطرية بضرورة التعجيل باستكمال العملية السياسية في ليبيا.

كما طالبت الدوحة بضرورة فك الحصار عن حقول النفط، لتستأنف الإنتاج والتصدير الذي يخدم مصلحة ليبيا.

وزارة الخارجية تعرب في بيان عن أمل دولة قطر في أن تتجاوب كافة الأطراف الليبية مع إعلان وقف إطلاق النار، والتعجيل باستكمال العملية السياسية، وفك الحصار عن حقول النفط لتستأنف الإنتاج والتصدير.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 21, 2020

وعبر البيان عن تطلع قطر إلى أن يسهم هذا الإعلان في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون.

وجددت الخارجية أيضا دعم الدوحة لاتفاق "الصخيرات"، داعية كافة الأشقاء الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

البيان يجدد دعم دولة قطر لاتفاق (الصخيرات)، ويدعو كافة الأشقاء الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 21, 2020

المصدر: وكالة الأنباء القطرية