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المسماري لـ RT: الأخبار عن رفض الجيش الليبي وقف إطلاق النار غير صحيحة

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المسماري لـ RT: الأخبار عن رفض الجيش الليبي وقف إطلاق النار غير صحيحة
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الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري
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نفى الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي"، أحمد المسماري، في حديث لـ RT صحة المعلومات عن رفض قواته وقف إطلاق النار.

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وقال الناطق باسم "الجيش الوطني" التابع للمشير خليفة حفتر، (خصم حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا)، إنه لم تصدر أي تصريحات عنه بخصوص ما أعلن عن وقف إطلاق النار بشكل متزامن من حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب (البرلمان).

ووصف المسماري الأخبار التى تناقلتها مواقع عن رفض "الجيش الليبي" إعلان وقف إطلاق النار بغير الصحيحة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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