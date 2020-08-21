سوريا .. تراجع ملحوظ في مسار الإصابات بكورونا .. وحالة وفاة واحدة

تراجعت الإصابات المعلنة في سوريا بفيروس كورونا بشكل ملموس إلى 65 إصابة بعدما وصلت أمس إلى 81 إصابة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات ارتفع إلى 2073 إصابة، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد حالات الوفيات بالفيروس إلى 83 حالة.

كذلك أعلنت الوزارة أن 15 مصابا تماثلوا للشفاء وهو ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 475 حالة.

وحول توزع الات الإصابة المسجلة اليوم أظهرت إحصاءات الوزارة أن معظم الإصابات تركزت في دمشق التي سُجلت فيها 22 إصابة، تلتها محافظة حلب بـ 14 إصابة، ثم حلب بـ 7 إصابات، وفي حماة 6، وتم تسجيل 5 إصابات في كل من اللاذقية ودرعا وريف دمشق، بينما سجلت في طرطوس حالة إصابة واحدة.

وتم تسجيل حالة الوفاة في حمص.

وكانت الإصابات بالفيروس شهدت تزايدا مطردا في الأيام الماضية، لتتجاوز في كل يوم حاجزا جديدا، مع بعض التراجعات الطفيفة.

أسامة يونس

المصدر: RT