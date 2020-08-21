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مصر.. هدم عقار عمره نصف قرن بأمر من الحكومة (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. هدم عقار عمره نصف قرن بأمر من الحكومة (صور)
Reuters
مصر
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أمرت الحكومة المصرية بإزالة عقار مخالف خارج على خط التنظيم بشارع الملك فيصل مساحته 170مترا مربعا مبني منذ أكثر من 50 عاما.

مصر.. هدم عقار عمره نصف قرن بأمر من الحكومة (صور)العقار قبل هدمه
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وأوضحت الحكومة أن هذا العقار يتسبب في إحداث إعاقة مرورية شديدة على شارع فيصل الرئيسي في الاتجاه القادم من محطة المطبعة وضياء والمتجه إلى محطة الطالبية والعشرين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإزالة تأتي في إطار المجهودات التي تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم.

مصر.. هدم عقار عمره نصف قرن بأمر من الحكومة (صور)العقار بعد هدمه

المصدر: اليوم السابع

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