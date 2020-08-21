لبنان يسجل 628 إصابة بكورونا في أكبر زيادة يومية

أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة،​ تسجيل 628 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد أكبر زيادة يومية للإصابات، ليرتفع العدد التراكمي في البلاد إلى 11580 حالة.

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ونقلت "رويترز" عن مسعفين قولهم إن الإصابات تزايدت في أعقاب انفجار مرفأ بيروت بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمصابين.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 619 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و9 حالات بين الوافدين"، لافتة إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 116.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 7600 فحص مخبري لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 2037 فحصا في المطار.

وكانت الأوقاف الإسلامية في لبنان أعلنت اليوم إغلاق المساجد وتعليق الصلوات فيها بسبب تفشي فيروس كورونا حفاظا على صحة المصلين، وفق ما أفاد مراسلنا.

المصدر: RT + رويترز