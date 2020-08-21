ملك الأردن والرئيس المصري ورئيس وزراء العراق يعقدون قمة الأسبوع المقبل

يعقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأسبوع المقبل قمة ثلاثية في العاصمة عمان.

ووفقا لوسائل إعلام أردنية، تركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.

المصدر: وسائل إعلام أردنية