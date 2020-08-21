مسؤول أممي يحذر من السماح لـ"حيتان العقارات" من "قتل قلب بيروت"

حذر مسؤول أممي من "السماح لحيتان العقارات من قتل قلب بيروت"، داعيا إلى إيصال المساعدات الدولية العاجلة للمتضررين بسبب انفجار مرفأ بيروت.

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وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش: "إما أن يبادر المجتمع الدولي بصورة فورية بالمساعدة في تأهيل المنازل المهدمة وإعادة تزويدها بالخدمات الأساسية من مياه وكهرباء في الأحياء التي دمرت بسبب انفجار ميناء بيروت، أو ستواجه بيروت خطر فقدان جزء من تاريخها وتراثها المعماري وطابع أحيائها القديمة إلى الأبد".

1/2 إما أن يبادر المجتمع الدولي بصورة فورية بالمساعدة في تأهيل المنازل المهدمة وإعادة تزويدها بالخدمات الأساسية من مياه وكهرباء في الأحياء التي دمرت بسبب انفجار ميناء بيروت، أو ستواجه #بيروت خطر فقدان جزء من تاريخها وتراثها المعماري وطابع أحيائها القديمة إلى الأبد... — Jan Kubis (@UNJanKubis) August 21, 2020

ولفت عبر صفحته على "تويتر" إلى أن "الاختيار واضح: إما المساعدة الدولية العاجلة المرتكزة على احتياجات السكان المتضررين، أو السماح لحيتان العقارات بقتل قطعة هامة من قلب بيروت، قلب لبنان".

وهز انفجار ضخم مرفأ بيروت في 4 أغسطس، ناتج عن تخزين مواد خطيرة بظروف سيئة، ما أسفر عم مقتل أكثر من 170 شخصا وجرح الآلاف، في حين قدرت السلطات المحلية قيمة الأضرار التي تسبب بها الانفجار بـ15 مليار دولار.



المصدر: RT