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مصر.. الكنيسة الأنغليكانية تتدخل في أزمة سد النهضة

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مصر.. الكنيسة الأنغليكانية تتدخل في أزمة سد النهضة
Reuters
سد النهضة
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دعا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنغليكانية في مصر وشمال أفريقيا منير حنا، لتخصيص وقت للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة بعد تعثر المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.

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وقال حنا، في رسالته التي كشفت الكنيسة الأسقفية بمصر تفاصيلها اليوم، إن تمسك الجانب الإثيوبي بوجهة نظره في قضية سد النهضة قد يعرض مصر والسودان لخطر الجفاف والفقر المائي ومن ثم المجاعات إذا ما استمرت إثيوبيا في سياسة ملأ خزان السد بهذه السرعة.

وأضاف في رسالته: "صلوا للدول الثلاث والاتحاد الإفريقي لإيجاد حل، فالمفاوضات ليست سهلة".

وكان الدكتور منير حنا قد بعث مع رؤساء أساقفة إفريقيا رسالة جماعية للاتحاد الإفريقي يونيو الماضي عبر فيها عن أمله في التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة وقد رد الاتحاد الإفريقي على هذا الخطاب مؤكدا موافقة كافة الأطراف على وساطة الاتحاد من أجل الوصول إلى حل يرضى جميع أطراف النزاع الحالي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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