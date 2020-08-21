فصائل المقاومة الفلسطينية: سنرد على كل استهداف لمواقعنا

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أنها ترفض "اتخاذ الاحتلال للأدوات السلمية، كالبالونات وغيرها، ذريعة" لقصف مواقعها، مؤكدة أنها سترد على كل استهداف.

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وأضاف بيان للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة اليوم الجمعة: "لن نسمح للعدو باستمرار الحصار الظالم على شعبنا، ومن حق شعبنا التعبير بكل الوسائل المناسبة عن رفضه لهذا الحصار".

وأكدت الغرفة المشتركة أن المقاومة "ردت وسترد على كل استهداف من الاحتلال لمواقعها أو أي عدوان على أبناء الشعب الفلسطيني".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بيني غانتس، قال اليوم الجمعة، إن حركة حماس ستتلقى ضربة قاسية جدا.

وقال غانتس خلال مشاركته في تقييم الوضع بعد استمرار القصف باتجاه الجنوب: "سنضرب حماس بقسوة. سنهاجم المهاجمين وسنضربهم".

وأشار غانتس إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل حماية سكان الجنوب، موضحا أن سكان غزة يعانون من حماس أيضا"، بحسب تعبيره.

المصدر: معا