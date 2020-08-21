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لبنان يعلن فتح الحدود البرية لعبور اللبنانيين الراغبين بالعودة من سوريا

أخبار العالم العربي

لبنان يعلن فتح الحدود البرية لعبور اللبنانيين الراغبين بالعودة من سوريا
Reuters
الحدود اللبنانية السورية
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن فتح الحدود البرية مع سوريا يومي 25 و27 من الشهر الجاري، عبر مركزي المصنع والعبودية، لعبور اللبنانيين الراغبين بالعودة من سوريا.

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وقالت المديرية في بيان اليوم إنه استنادا إلى مقررات الحكومة المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين يومي 25 و27 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني.. زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط الموجودين في سوريا والراغبين بالعودة إلى لبنان.

وكانت المديرية أعلنت أيضا في شهر يوليو الماضي فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين في 28 و30 من الشهر نفسه أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم الراغبين بالعودة من سوريا إلى لبنان.

المصدر: سانا

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