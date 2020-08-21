بعثة الأمم المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا وتفعيل العملية السياسية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان رئيسي "المجلس الرئاسي" و"مجلس النواب" في ليبيا، القاضي بوقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية وتفعيل العملية السياسية.

وعبرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، ستيفاني وليامز، في بيان، عن "ترحيبها الشديد بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن كل من رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح اليوم".

ودعت وليامز إلى "التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج النفط وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذكرت في البيانين".

كما نوهت الممثلة الخاصة بأن "المبادرتين تبعثا الأمل مجددا في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها، وصولا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة".

هذا وقد أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق على ضرورة إطلاق مفاوضات مباشرة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، واتخاذ خطوات حقيقية باتجاه وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

المصدر: RT + وكالات