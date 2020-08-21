مسؤول إماراتي يكشف إجراء بخصوص الحظر مع تزايد كورونا

قال مسؤول حكومي إن الإمارات قد تعيد تطبيق حظر فعلي على التجول ليلا في بعض المناطق، إذا ظهرت بها زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وسُئل المتحدث باسم الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سيف الظاهري، خلال حديث مع التلفزيون الرسمي عن احتمال عودة العمل ببرنامج التعقيم الوطني الذي اشتمل على حظر التجول ليلا فأجاب: "نعم في مناطق معينة ممكن.. إذا شفنا أن هذه المنطقة تحمل حالات إصابة عالية".

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وشهدت البلاد هذا الأسبوع زيادة يومية في حالات العدوى تجاوزت 400 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف يوليو، وسجلت 461 إصابة وحالتي وفاة خلال آخر 24 ساعة حتى أمس الخميس.

وكانت الإمارات قد رفعت في 24 يونيو حظر التجول الذي كان ساريا في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس، وأعادت فتح المراكز التجارية والأماكن العامة والأنشطة تدريجيا.

وحذر وزير الصحة، عبد الرحمن بن محمد العويس، يوم الثلاثاء، من أن عدد حالات الإصابة قد يرتفع بعد زيادة مثيرة للقلق في الأسبوعين الماضيين.

ومنذ تفشي الوباء وحتى الآن سجلت الإمارات إجمالا 65802 حالة إصابة و369 حالة وفاة.

المصدر: رويترز