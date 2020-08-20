رئاسة المسجد النبوي: ما يتم تداوله عن فتح المسجد والصلاة في الحرم القديم "إشاعة"

صرح المتحدث باسم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جمعان بن عبد الله العسيري، بأن ما يتم تداوله عن فتح المسجد والصلاة بالحرم القديم والزيارة لمدة 24 ساعة مجرد "إشاعة".



وأوضح المسؤول أن الحديث يدور عن خبر قديم يعود تاريخه لعام 1428هـ، مشيرا إلى أن الوكالة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين.

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وتابع العسيري أن المسجد النبوي يغلق بعد صلاة العشاء بساعة، ويفتح قبيل الفجر بساعة، مؤكدا أن الصلاة في الحرم القديم مقتصرة على عدد يسير من العاملين في المسجد النبوي وذوي الجنائز.

وأشار المتحدث إلى أن "الزيارة للسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما- ما زالت معلقة"، وأن وكالة شؤون المسجد النبوي، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية، حريصة كل الحرص على المحافظة على صحة وسلامة زوار المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان، مؤكدا على وجوب أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات