ماكرون يدعو لفرض عقوبات على منتهكي حظر توريد الأسلحة لليبيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض عقوبات على منتهكي نظام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس: "لا يمكننا أن نسمح بتدخل دول أجنبية في هذا النزاع وانتهاكها لحظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة".

وشدد ماكرون على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا وتهيئة الظروف للاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية.

واعتبر أنه "لذلك يجب تعزيز بعثة "إيريني" الأوروبية، وفرض عقوبات على منتهكي حظر توريد الأسلحة".

وكانت فرنسا قد اتهمت تركيا في وقت سابق بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مما أدى إلى توترات دبلوماسية بين باريس وأنقرة.

المصدر: نوفوستي