الأمم المتحدة تدعو حكومة الكاظمي إلى محاسبة "قتلة" الناشطين

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الخميس، حكومة مصطفى الكاظمي إلى تكثيف الجهود لمحاسبة الجناة ومنع تكرار الهجمات والترهيب ضد الناشطين.

وقالت رئيسة البعثة جنين بلاسخارت في بيان صحفي، إن "مقتل ريهام يعقوب الليلة الماضية وتحسين أسامة قبل أسبوع يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في البصرة، يجب ألا يعيش البصريون في مثل هذا الجو من الرعب والترهيب".

وأضافت، أن "هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات أكبر من قبل السلطات، ويجب تطبيق القوة الكاملة للقانون للوصول إلى الجناة واعتقالهم ومحاسبتهم، ووضع حدّ لدائرة العنف هذه".

وأشارت بلاسخارت إلى "تلقي مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقارير موثوقة عن محاولتي قتل مستهدفٍ في البصرة في 17 من آب، حيث أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية النارَ على سيارة تقل ثلاثة ناشطين من بينهم امرأة، مما أدى إلى نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة كانت تقودها امرأة أُخرى، لكن دون أن يصيبوا هدفهم.

وتابعت "إذ تقر يونامي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة استجابة لهذه التطورات، فإنها تحث على مزيدٍ من الإجراءات لتحقيق العدالة والمساءلة والأمن".



المصدر: RT