مصدر في "الإدارة الذاتية": حل "جزئي" لأزمة المياه في الحسكة خلال أيام

أكد مصدر في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لـ RT أنه تم تشغيل 25 بئرا من محطة الحمة شمال غرب الحسكة وأن العمل جار لإعادة المياه إلى المدينة خلال أيام.

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وأوضح المصدر أن الآبار الـ 25 هي من أصل 50 بئرا في محطة الحمة وبدأت عمليات تجهيزها منذ مارس الماضي.

وأضاف المصدر أن تشغيل الآبار سيكون بشكل جزئي، وتجريبي، بهدف اختبارها والتأكد من صلاحية مياهها للشرب. وأشار إلى أن العمل جار لتزويد المناطق التي تعاني من ندرة المياه في مدينة الحسكة وريفها، بالمياه خلال 72 ساعة، وأن الآبار المتبقية ستدخل الخدمة قريبا.

وحول ذلك الحل، والقضية بشكل عام، قال المحلل السياسي ريزان حدو، لـ RT إن تفعيل مشروع الحمة يأتي حلا إسعافيا، وإنه وحتى لو تم تفعيله فلن يغطي كامل احتياجات الحسكة، ويوضح أن تفعيل 25 بئرا يحتاج إلى 3 أيام، وأن تلك الكمية لا تغطي سوى 25% من احتياجات المدينة.

وحول إيقاف تركيا لضخ المياه عن الحسكة والمعاناة التي تعيشها منذ أيام ووصلت حد العطش، قال حدو إن استخدام المياه كسلاح في الحرب أمر خطير ومعقد، وأضاف أنه إن لم يتم "توحيد الجهود والتصدي للحرب التركية على أهلنا في الحسكة بحكمة وحنكة وصلابة فقد يترتب على هذا الأمر تداعيات كثيرة".

ورأى حدو أن حل هذه المسألة التي يتعرض لها المدنيون يقع على عاتق المجتمع الدولي والدول الضامنة، ووصف ما يقوم به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه "جريمة حرب كاملة الأوصاف".

وأشار حدو إلى أنه ورغم أهمية أولوية تقديم "الحلول الإسعافية لإنهاء عطش أهلنا في الحسكة والعمل على إنهاء معاناتهم، لكن علينا الانتباه من الوقوع في فخ الرضا بتحسين سلوك المحتل، فالأصل هو طرد المحتل وليس تحسين سلوكه"، حسب حدو الذي أضاف أن العطش ليس هو الفاعل الذي يقوم بخنق أهالي الحسكة، "فالعطش نتيجة لسبب معلوم هو الاحتلال، فحل المشكلة بشكل جذري يبدأ بإزالة الأسباب المسببة لها، مع التأكيد مرة أخرى على أن الأولوية الآن تخفيف معاناة المدنيين".

أسامة يونس

المصدر: RT