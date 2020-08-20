التحالف العربي يقول إنه اعترض وأسقط طائرة مسيرة أطلقت باتجاه السعودية
Reuters
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قالت وكالة الأنباء السعودية إن التحالف العربي اعترض وأسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.
وقال التحالف إنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.
#التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأعيان المدنية في #المملكة#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) August 20, 2020
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن الأحد الماضي أن قواته اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية باتجاه المملكة.
المصدر: الإخبارية+رويترز