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التحالف العربي يقول إنه اعترض وأسقط طائرة مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يقول إنه اعترض وأسقط طائرة مسيرة أطلقت باتجاه السعودية
Reuters
المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، من الأرشيف
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قالت وكالة الأنباء السعودية إن التحالف العربي اعترض وأسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

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وقال التحالف إنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن الأحد الماضي أن قواته اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية باتجاه المملكة.

المصدر: الإخبارية+رويترز

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