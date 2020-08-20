اتحاد صحفيي سوريا يدعو "الصحفيين العرب" لمواجهة التطبيع

دعا اتحاد الصحفيين في سوريا الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب لاجتماع عاجل لمناقشة التطبيع، بعد ظهور رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية على التلفزيون الإسرائيلي.

ووصف الاتحاد السوري ذلك الظهور بأنه "مخالفة صارخة لميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي وخرق لموقف اتحاد الصحفيين العرب من التطبيع مع العدو الصهيوني"

واستند الاتحاد في الدعوة التي نشرها في صفحته الرسمية في الفيسبوك إلى النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين العرب "الذي يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني" وكذلك إلى "التطورات الأخيرة في المنطقة" ومن أجل حسم الموقف مع خطوات تطبيعية أخرى.

وقال الاتحاد إنه يدعو الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب إلى عقد اجتماع عاجل عبر "منصة زوم" لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ ما أقره النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين العرب وميثاقه بهذا الشأن، وخاصة بعد ظهور رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية على شاشة التلفزيون الإسرائيلي، حيث يُعد هذا التصرف "مخالفة صارخة لميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي وخرقاً لموقف اتحاد الصحفيين العرب من التطبيع مع العدو الصهيوني".

المصدر: RT