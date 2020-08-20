اتحاد صحفيي سوريا يدعو "الصحفيين العرب" لمواجهة التطبيع
دعا اتحاد الصحفيين في سوريا الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب لاجتماع عاجل لمناقشة التطبيع، بعد ظهور رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية على التلفزيون الإسرائيلي.
ووصف الاتحاد السوري ذلك الظهور بأنه "مخالفة صارخة لميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي وخرق لموقف اتحاد الصحفيين العرب من التطبيع مع العدو الصهيوني"
واستند الاتحاد في الدعوة التي نشرها في صفحته الرسمية في الفيسبوك إلى النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين العرب "الذي يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني" وكذلك إلى "التطورات الأخيرة في المنطقة" ومن أجل حسم الموقف مع خطوات تطبيعية أخرى.
وقال الاتحاد إنه يدعو الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب إلى عقد اجتماع عاجل عبر "منصة زوم" لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ ما أقره النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين العرب وميثاقه بهذا الشأن، وخاصة بعد ظهور رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية على شاشة التلفزيون الإسرائيلي، حيث يُعد هذا التصرف "مخالفة صارخة لميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي وخرقاً لموقف اتحاد الصحفيين العرب من التطبيع مع العدو الصهيوني".
المصدر: RT