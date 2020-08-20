السعودية تسجل ارتفاعا في عدد الوفيات اليومي بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في المملكة إلى 3548 حالة وفاة

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 1287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي الإصابات بالمملكة 303973 إصابة.

وقالت الوزارة أيضا إنه تم تسجيل 1385 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 275476 شخصا.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 24949 ، والحالات الحرجة 1682 حالة.

وبينت الصحة، أن حالات الإصابة اليومية المسجلة وعددها (1287) تعود 45% منها لإناث، و55% لذكور، كما بلغت نسبة الأطفال منها 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

وتشير الأرقام المعلنة هذا اليوم إلى انخفاض في الإصابات، يقابله ارتفاع طفيف في الوفيات، مقارنة مع يوم أمس الأربعاء، حيث سجلت السعودية 1363 إصابة، و36 حالة وفاة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1287) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (42) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1385) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (275,476) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/aWWwX1O2hi — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 20, 2020

المصدر: RT