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قرقاش: الاتفاق مع إسرائيل يجب أن يزيل "أي عقبة" في طريق بيع إف-35 للإمارات

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قرقاش: الاتفاق مع إسرائيل يجب أن يزيل
Reuters وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن الاتفاق مع إسرائيل يجب أن يزيل "أي عقبة" في طريق بيع إف-35 للإمارات.

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ولفت قرقاش في مقابلة عبر الإنترنت مع مجلة "ذي أتلانتيك" اليوم الخميس إلى أن بلاده قدمت طلبات مشروعة منذ سنوات لحيازة إف-35، وأن موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب أن تزيل "أي عقبة" أمام الولايات المتحدة للمضي قدما في البيع.

وقال قرقاش: "لدينا طلبات مشروعة موجودة. يجب أن نحصل عليها ... لم تعد فكرة حالة الحرب أو الحرب مع إسرائيل قائمة".

المصدر: رويترز

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