القبائل السورية تدعم "الانتفاضة الشعبية" في دير الزور وتدعو لمحاربة المحتلين في الشمال

دعا المشاركون في اجتماع "القبائل والعشائر السورية والنخب الوطنية" إلى "محاربة المحتلين" في شمال البلاد و"دعم الانتفاضة والمقاومة الشعبية التي انطلقت في دير الزور".

وأعلن المشاركون في الاجتماع الثالث الذي شهدته مدينة حلب اليوم رفضهم، لأي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، ومحاربة المحتلين في الشمال والجزيرة بكل السبل المشروعة والمتاحة، حتى خروج آخر جندي محتل من سوريا".

وقال المشاركون في البيان الختامي إنهم يدعمون "الانتفاضة والمقاومة الشعبية التي انطلقت في دير الزور وغيرها من المناطق السورية ضد المحتل ومرتزقته وأعوانه"، كما أعلنوا مساندتهم لها "معنويا وماديا حتى طرد المحتل وأعوانه من الأرض السورية".

وأضاف البيان التأكيد على "التمسك بالثوابت الوطنية التي لا حياد عنها مهما كلفت من تضحيات، وإن الجمهورية العربية السورية واحدة موحدة أرضا وشعبا تحت العلم الوطني وقيادة الرئيس بشار الأسد".

وأضاف البيان أن "العدو التركي قام باحتلال أجزاء من الأراضي السورية في الشمال والجزيرة، وهو عدو إرهابي داعم للإرهاب في سوريا .. في وقت يقوم فيه الجيش العربي السوري بمحاربة الإرهاب".

وفي إشارة إلى العقود النفطية التي وقعتها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مع شركة أمريكية، قال البيان إن "الثروات الطبيعية والاقتصادية هي ملك للشعب السوري كله ولا يحق لفئة منه التصرف فيها، مثلما لا يحق لها التصرف بالأرض أو عقد اتفاقات بشأنها، ذلك أن الأرض وثرواتها لا يحق لجيل منهم اليوم أن يتصرف بها".

ودعا المشاركون في الاجتماع في بيانهم المجتمع الدولي "للضغط على الغرب الظالم لرفع العقوبات الاقتصادية الجائرة عن الشعب السوري التي تسهم زيادة معاناته من جميع النواحي، ولا سيما حاجاته الإنسانية الأساسية".

وأعرب المشاركون عن استنكارهم لـ "محاولات ما يسمى "التحالف الدولي" لإحداث شرخ وخلق فتنة بين القبائل والعشائر العربية" قائلين إن ذلك يتم "من خلال استخدام عملائه وأدواته لمحاولة سلخ جزء من الوطن الأم سوريا تحت شعارات وطروحات أو مغريات مختلفة".

ووصف البيان الجيش العربي السوري بأنه "جيش سوريا العظيم وجيش وحدتها وعزتها ونهضتها، وهو البوصلة والمرشد بتضحياته وبطولاته، وهو الأمل والرجاء في أن يعيد سوريا واحدة موحدة".

وكانت مدينة حلب شهدت اليوم اجتماعا ضم ممثلين عن عدد من القبائل والعشائر السورية، إضافة إلى "النخب الوطنية" حسب توصيف وكالة الأنباء الرسمية "سانا" التي ذكرت أن هدف الاجتماع هو "رفض الاحتلال الأمريكي والتركي وأدواتهما، وتأكيد الوحدة الوطنية، والوقوف خلف الجيش العربي السوري، دعما له ضد الإرهاب والاحتلال".

ويذكر أن ريف دير الزور شهد احتجاجات واسعة ضد ممارسات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خاصة بعد اغتيال عدد من وجهاء العشائر هناك، وهو ما ردت عليه قسد بالرصاص، ما أدى إلى توسع الاحتجاجات وسيطرة الأهالي في ريف المحافظة على عدد من القرى، لكن سرعان ما عادت قسد لتسيطر على الوضع.

المصدر: RT