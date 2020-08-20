بوغدانوف والحريري يبحثان العلاقات الثنائية والوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه لبنان

بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس بوتين لشؤون الشرق الأوسط، مع رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، عددا من المسائل المطروحة على جدول أعمال العلاقات الروسية اللبنانية.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني السابق، زعيم "حزب المستقبل" سعد الحريري، خلال محادثة هاتفية مع بوغدانوف، عن شكره لما بذلته روسيا من جهود لمساعدة لبنان في إزالة مخلفات الإنفجار الذي هز مرفأ بيروت.

وتم خلال المحادثة مناقشة عدد من القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية، بما في ذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يمر به لبنان، والذي تفاقم بعد انفجار ميناء بيروت المدمر في الرابع من الشهر الجاري.

وعبر الجانب الروسي عن تضامنه مع الشعب اللبناني وجدد التأكيد على موقفه المبدئي الداعم لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه واستقراره السياسي الداخلي.

المصدر: وكالات