طيران الإمارات: سنعمل على إعادة الخدمة "100 بالمئة"

أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" أنها ستعمل على إعادة خدمة "100 بالمئة" من وجهاتها بحلول صيف 2021، بينما يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم ما يسبب قيود على حركة السفر في عدة دول.

إقرأ المزيد

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في "طيران الإمارات" في مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس: "لن أقول إن الأسوأ وراءنا، ولكن بالتأكيد هناك مسار إيجابي (...) فإذا قارنا أداءنا الآن بما كان عليه قبل شهر، نرى أن عدد الركاب تضاعف".

وتابع متحدثا لقناة "سي أن بي سي": "يمكننا القول بسهولة أنه بحلول صيف 2021 سنخدم 100 في المئة من وجهات شبكتنا، 143 وجهة ستتم خدمتها بحلول صيف 2021".

لكنه أشار إلى أن "عدد الرحلات وتواترها في اليوم سيعتمد على الطلب وبعض من القيود التي ستحتاج للتخفيف من قبل بعض المطارات وبعض الدول".

ويشير موقع "طيران الإمارات" إلى أن الشركة كانت تسير رحلات إلى 157 وجهة قبل تفشي الفيروس. ولم يوضح الرضا ما إذا كانت الشركة قرّرت الاستغناء عن بعض الوجهات.

وكانت الشركة علقت رحلاتها في مارس بسبب إجراءات الحد من فيروس كورونا، قبل أن تعاود نقل مسافرين بعد 3 أسابيع، إنما من وإلى وجهات محدودة، ثم تعاود السفر إلى وجهات محددة بشكل مطرد بلغ عددها 70 وجهة هذا الشهر.

ودفعت الإجراءات الشركة إلى تسريح نحو 9 آلاف من موظفيها، بحسب رئيس مجلس الإدارة تيم كلارك. وتوظف المجموعة 60 ألف شخص، بينهم 4300 قائد طائرة.

المصدر: أ ف ب