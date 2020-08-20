مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية أبو مشعل

أعلن رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل، عماد زهران، عن وفاة الفتى الفلسطيني، محمد ضامر حمدان مطر، البالغ من العمر 16 عاما، والذي أصيب ليلة أمس الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي.

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وقال زهران اليوم الخميس، إن مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في القرية غرب رام الله، ما أدى إلى إصابة 3 من أبناء القرية بالرصاص الحي.

وأضاف أن أحدهم نقل إلى المستشفى الاستشاري، وآخر إلى مجمع فلسطين الطبي، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية الثالث وهو الفتى محمد مطر، مشيرا إلى أنه تم إبلاغه من خلال الإسعاف صباح اليوم بوفاته.

المصدر: وكالة وفا