الدفاع التركية تنشر فيديو لضربات جوية نفذتها شمالي العراق

نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مشاهد مصورة، قالت إنها لضربات جوية نفذتها طائراتها ضد أهداف تابعة لعناصر من حزب العمال الكردستاني بشمالي العراق.

وقالت الدفاع التركية، في حسابها على "تويتر"، إنه "تم تحييد أربعة إرهابيين آخرين من حزب العمال الكردستاني، جرى رصدهم بواسطة أجهزة الاستطلاع والمراقبة في الجزء الشمالي من العراق".

وأكدت الدفاع التركية في بيانها على الاستمرار بعملياتنا العسكرية "حتى يتم تحييد آخر إرهابي".

وذكرت وكالة الأناضول اليوم الخميس أن سلاح الجو التركي حيد 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارة بشمالي العراق.

Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.



En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/BBcTaMmbbA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020

المصدر: وزارة الدفاع التركية، الأناضول