السيسي يوجه كلمة للأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد

هنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وغرد السيسي اليوم الخميس على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد".

وأضاف: "تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية في قلوبنا، والتي تذكرنا برسالة النبي محمد العظيمة في صدق النية والعزم والإخلاص في بناء الأرض والوطن".

أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية في قلوبنا، والتي تذكرنا برسالة النبي محمد العظيمة في صدق النية والعزم والإخلاص في بناء الأرض والوطن.

كل عام وأنتم بخير pic.twitter.com/rscBvZi7a6 — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 20, 2020

وفي وقت سابق، استطلعت دار الافتاء المصرية هلال شهر محرم من عام 1442 الهجري، بواسطة اللجان المنتشرة في أنحاء البلاد، لتحديد غرة الشهر ورأس السنة الهجرية.

وأعلنت الإفتاء عن ولادة هلال شهر محرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 4:42 فجرا بتوقيت القاهرة أمس الأربعاء 29 من ذي الحجة 1441هـ الموافق 19/8/2020م (يوم الرؤية).

المصدر: RT