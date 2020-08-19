مصر.. حبس 42 متهما من سنة إلى 10 سنوات بجرم منع دفن طبيبة توفيت بكورونا

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة بحبس 42 شخصا من عام لـ10 من أهالي قرية البهو وشبرا البهو بالدقهلية، أدينوا بالتجمهر ومنع دفن جثمان طبيبة قضت إثر إصابتها بفيروس كورونا.

كما قضت بحبس 17 متهما هاربا لمدة 10 سنوات مع مراقبه لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهم بالقيام بتشكيل تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص جعل السلم العام في خطر بغرض منع دفن جثمان الطبيبة سونيا عبد العظيم عارف عوض الله.

المصدر: RT