مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب رام الله

أفادت تقارير إعلامية بأن شابا فلسطينيا قتل على أيدي قوات الأمن الإسرائيلي، قرب قرية دير أبو مشعل غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ذكرت في وقت سابق، أن 3 فلسطنيين أصيبوا الليلة برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات في دير أبو مشعل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في دير أبو مشعل، وتم نقلهما إلى المستشفى الاستشاري، فيما احتجزت القوات الإسرائيلية المصاب الثالث.

المصدر: وكالات