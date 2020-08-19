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مجلس القضاء الأعلى في لبنان يطالب بعدم التشكيك في التحقيقات الجارية

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مجلس القضاء الأعلى في لبنان يطالب بعدم التشكيك في التحقيقات الجارية
Reuters
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 أصدر مجلس القضاء الأعلى في لبنان بيانا، يناشد فيه جميع المواطنين عدم التشكيك في التحقيقات المستمرة للكشف عن ملابسات انفجار مرفأ بيروت المدمر.

وأوضح مجلس ​القضاء​ الأعلى أن "تعيين المحقق ​العدلي تم وفقا لأحكام المادة 360، فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على أنه يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة ​مجلس القضاء الأعلى​، وأن كل تشكيك يتناول موقف مجلس القضاء الأعلى، يبقى في إطار التكهنات التي لا تأتلف مع الواقع، وإن المجلس يتحفظ عن ذكر مداولاته بهذا الصدد، نظرا للسرية التي ترعاها".

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ولفت إلى أن "مواكبة الرأي العام والإعلام لمسار قضية ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​، أمر طبيعي، إلا أن المجلس يهيب بالجميع عدم التشكيك في التحقيقات التي جرت والتي تجري، وإيلاء القضاء الثقة الكاملة".

المصدر: وكالات 

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