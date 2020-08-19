مجلس القضاء الأعلى في لبنان يطالب بعدم التشكيك في التحقيقات الجارية

أصدر مجلس القضاء الأعلى في لبنان بيانا، يناشد فيه جميع المواطنين عدم التشكيك في التحقيقات المستمرة للكشف عن ملابسات انفجار مرفأ بيروت المدمر.

وأوضح مجلس ​القضاء​ الأعلى أن "تعيين المحقق ​العدلي تم وفقا لأحكام المادة 360، فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على أنه يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة ​مجلس القضاء الأعلى​، وأن كل تشكيك يتناول موقف مجلس القضاء الأعلى، يبقى في إطار التكهنات التي لا تأتلف مع الواقع، وإن المجلس يتحفظ عن ذكر مداولاته بهذا الصدد، نظرا للسرية التي ترعاها".

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ولفت إلى أن "مواكبة الرأي العام والإعلام لمسار قضية ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​، أمر طبيعي، إلا أن المجلس يهيب بالجميع عدم التشكيك في التحقيقات التي جرت والتي تجري، وإيلاء القضاء الثقة الكاملة".

المصدر: وكالات