مصر.. مشادة بسبب رغيف الخبز: "هتودوا فرق وزن العيش فين؟"

أكد المتحدث باسم وزارة التموين المصرية أحمد كمال، أن المواطن استفاد من نقص وزن الرغيف بتقنين حجمه، كون المخبز لا يستطيع المساس بحجمه، وأن بعض المخابز كانت تنتجه بوزن أقل من 90 غم.

وتابع في مداخلة تلفزيونية أن الوزارة تحركت في إطار المخصص المالي المحدد لها وهو 89 مليار جنيه، وتم استغلالها بشكل جيد، مطالبا بضرورة تواصل المواطنين مع جهاز حماية المستهلك على الخط الساخن.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب عمرو الجوهري، إن "كلام المتحدث باسم وزارة التموين متناقض للغاية، لاسيما أن الموازنة تم تقديمها للبرلمان على شكل قانون، وبالتالي لا يمكن تجاوزها، فضلا عن إزالة 5 ملايين مواطن عن الدعم، متسائلا: "فين مصلحة المواطن من تقليل حجم الخبز مثلما تحدثت؟الحكومة تطرح مبادرة ثم تقول لصالح المواطن".

ورد عليه كمال، أنه "تم عمل بيانات موحدة في 1 يناير 2018، وتم تجديد بيانات المواطنين وتسجيلها وتم رصد من خلالها المتوفين وغير المستحقين الذين وصل عددهم إلى 5 ملايين مواطن تم حذفهم"، مشيرا إلى أن "وزير التموين تحدث في البرلمان عن منظومة الخبز انتظارا للتطبيق".

واختتم تصريحاته، بأنه "لم يتم تسجيل أي شكوى واحدة في اليوم الثاني لتطبيق قرار خفض وزن رغيف الخبز، وهذا القرار سيرفع كفاءة دعم الخبز"، مؤكدا أن "54 مليار جنيه قيمة الدعم المخصص لمنظومة الخبز".

من جهته، قال الجوهري: "كلامك كله تناقض ولا بد من استجواب وزير التموين بعد خفض وزن الرغيف، وليس من حق الوزارة تطبيق هذا القرار ولو على سبيل التجربة، وأين ستذهب فوارق حجم الرغيف؟".

واختتم حديثه، بأن "المواطن يساند الدولة ويتحمل الظروف الاقتصادية لذلك كان من الأولى النظر لهم بدلا من قرار خفض حجم الرغيف والانتظار للعام المقبل، بعد تخطي أزمة كورونا في ظل هذه الظروف الاقتصادية"، متسائلا: "أين ستذهب 20 غراما الفرق في وزن رغيف الخبز؟".

ناصر حاتم - القاهرة