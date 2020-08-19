مهاتير محمد: اتفاق الإمارات وإسرائيل يقسم العالم الإسلامي إلى فصائل متناحرة

شن رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد هجوما على اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، واصفا إياه بـ"خطوة إلى الوراء، وأنه يجزء العالم الإسلامي إلى فصائل متناحرة".

وقال محمد في تصريح لصحيفة "هذا الأسبوع في آسيا"، إن "الاتفاق سيقسم العالم الإسلامي إلى فصائل متحاربة، وسيكون بإمكان الإسرائيليين صب الوقود على النار في هذا النزاع".

وأضاف: "سيزيد الاتفاق قدرة المتناحرين على قتال بعضهم البعض، ولن يكون هناك سلام حتى بين الدول الإسلامية".

وتابع: "سيعزز الاتفاق الموقف الإسرائيلي الذي يعتبر فلسطين ملكا لإسرائيل".

وأضاف: "بالطبع سيكون هناك رد فعل من الفلسطينيين والمتعاطفين مع الفلسطينيين، وهذا يعني إطالة أمد الحرب في الشرق الأوسط".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل مؤخرا، توصلهما إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: "وفا"