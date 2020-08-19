العامري: نقف مع الشعب الفلسطيني وقيادته في معركتهم أمام الضم والتطبيع

أكد زعيم "منظمة بدر" ورئيس كتلتها النيابية هادي العامري، وقوف تحالف "الفتح" النيابي، مع القضية الفلسطينية والقدس والقيادة والشعب الفلسطيني في معركته أمام الضم والتطبيع.

وقال العامري خلال لقائه على رأس وفد من الكتل النيابية المنضوية بتحالف "الفتح"، سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد عقل يوم الأربعاء، "إن العراق لن يتخلى عن فلسطين، وقضية فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينة صاحبة الحق بالتكلم بها".

وشدد على ثقته بانتصار الشعب الفلسطين، مضيفا "لن نسمح لأي أحد بالتدخل بالقضية الفلسطينية".

ورأى العامري أن اتفاقية التطبيع التي أقدمت عليها الإمارات جاءت لانقاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا الخميس 13 أغسطس عن التوصل إلى اتفاق سلام بينهما برعاية أمريكية.

المصدر: وفا