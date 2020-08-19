بن سلمان والكاظمي يبحثان سوق النفط

ذكرت وسائل الإعلام السعودية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استقرار النفط في السوق العالمية.

وأشارت وكالة "واس" السعودية، إلى أن "ولي العهد بحث مع رئيس حكومة العراق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها".

#عاجل

سمو #ولي_العهد يجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي، بحثا خلاله الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها.#واسpic.twitter.com/Kf9Twnhnwe — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 19, 2020

وأكد الجانبان على "أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك +" بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها".

وشدد الجانبان على "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها".

المصدر: "واس"