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بن سلمان والكاظمي يبحثان سوق النفط

أخبار العالم العربي

بن سلمان والكاظمي يبحثان سوق النفط
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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ذكرت وسائل الإعلام السعودية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استقرار النفط في السوق العالمية.

وأشارت وكالة "واس" السعودية، إلى أن "ولي العهد بحث مع رئيس حكومة العراق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها".

وأكد الجانبان على "أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك +" بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها".

وشدد الجانبان على "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها".

المصدر: "واس"

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