لواء وخبير عسكري مصري يعلق لـRT على زيارة مدير المخابرات المصرية إلى ليبيا

علق رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في مصر اللواء سمير راغب في حديث خاص لـRT على زيارة مدير المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور إلى ليبيا.

إقرأ المزيد

وقال إن زيارة مجاور الأخيرة لمقر القيادة العامة للقوات لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، وتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحفتر، تأتي ضمن الزيارات المتبادلة لمسؤولين مدنيين وعسكريين من الدولتين الشقيقتين.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن المخابرات الحربية هي الجهة المسؤولة عن التنسيق والاتصال بين الأجهزة السيادية المصرية ونظيرتها في ليبيا، وخاصة فيما يخص موضوعات الدفاع والأمن القومي، إضافة إلى باقي مهام المخابرات القتالية والمعلوماتية والأمنية.

وأضاف أن الزيارة تأتي بعد تصديق البرلمان المصري بتفويض رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنفيذ القوات المسلحة المصرية عمليات قتالية خارجية في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وتابع قائلا: "من المتعارف عليه عسكريا أن المخابرات الحربية تكون في المقدمة للتنسيق في ما يخص كافة العمليات العسكرية القتالية واللوجستية والغير قتالية".

وأشار إلى أهمية الزيارة كونها تمثل زيارة لأعلى رتبة عسكرية مصرية لليبيا خلال الفترة الأخيرة، مرجحا أن تكون ربما مقدمة لزيارة قيادات عسكرية رفيعة المستوى خلال الفترة المقبلة طبقا لمدى تطور الأحداث في مسرح العمليات العسكرية في الأراضي الليبية وقرار القيادة السياسية المصرية بالتنسيق مع الأشقاء في ليبيا.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT