الرئيس التونسي: الحق الفلسطيني ليس صفقة ولا بضاعة أو مجرد سهم في سوق

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، على موقف تونس الثابت من الحق الفلسطيني وثقته في أن الشعب الفلسطيني سيسترد حقوقه المشروعة.

وجدد سعيد التأكيد على أن هذا الحق ليس صفقة ولا بضاعة أو مجرد سهم في سوق تتقاذفها الأهواء والمصالح.

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وأضاف لدى استقباله بقصر قرطاج سفير فلسطين بتونس هايل الفاهوم، أن الحق الفلسطيني لن يضيع مادام هنالك أحرار.

وأوضح قائلا "إننا لا نتدخل في اختيارات الدول ولا نتعرض لها، ونحن نحترم إرادة الدول، فهي حرة في اختياراتها وأمام شعوبها، ولكن لنا أيضا مواقفنا التي نعبر عنها بكل حرية، بعيدا عن إصدار بيانات للتنديد بهذا الموقف أو ذاك".

وأشار إلى أنه من المفارقات اليوم هو أن يندد البعض بالشيء ونقيضه.

وجدد قيس سعيد الدعم المتواصل للفلسطينيين من أجل رفع المظلمة واسترجاع حقهم المسلوب، منبها من أن استبطان ثقافة الهزيمة أخطر من الهزيمة ذاتها.

ونقل سفير فلسطسن في تونس هايل الفاهوم، تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكل القيادات الفلسطينية للرئيس قيس سعيد، مؤكدا على تقدير فلسطين للموقف التونسي الثابت والواعي قيادة وشعبا والدعم المطلق للحق الفلسطيني.

وأضاف أن تونس أثبتت موقفها الثابت تجاه الحق الفلسطيني بالفعل وليس بالكلام وأنها ليست داعمة فقط بل هي مشاركة للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرجاع حقه.

المصدر: RT